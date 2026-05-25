Неприкосновенный Зеленский использовал удар «Орешника» для укрепления режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Зеленский, пользующийся, как и остальная украинская верхушка, необъяснимой неприкосновенностью в ходе СВО, в условиях тотальной цензуры и промывки мозгов «громадянам», лишь укрепляет свои позиции после российских ударов.

Об этом в эфире подкаста «Утро добрым не бывает» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Удары, конечно, мощные, здесь судить нужно всё-таки военным аналитикам. Но, как человек, отслеживающий украинскую реакцию, надо сказать они их особо не впечатлили. Во-первых, машина украинской пропаганды работает хорошо. Во-вторых, Зеленский этого ждал. Он это использует всегда, когда по Украине бьют. Это ему нужно, он этим питается, он этим энергетически подпитывается, это даёт ему возможность требовать поддержки от Европы, требовать новых ракет ПВО», – сказал Дульман.