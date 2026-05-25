«Задумал всех обыграть»: Макрон пытается через Лукашенко пробиться к Путину – Бортник

Игорь Шкапа.  
25.05.2026 21:32
  (Мск) , Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы выйти на переговоры с Москвой.

Об этом в эфире Украинского института политики заявил его руководитель Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что риск удара по Украине со стороны Белоруссии крайне маловероятен, а потому Макрон лишь формально использовал это как повод для звонка, а на деле «пытается вклиниться в переговорный процесс между Белоруссией и США», чтобы использовать Минск для коммуникации с Кремлем.

«Все, что говорится у Лукашенко, на столе уже у Путина. Это самый короткий путь коммуникации с Путиным… Макрон проводит разведку и, возможно, начал таким образом переговоры с Москвой через Лукашенко, как это частично делает Вашингтон.

Помните эту историю с представителем ЕС на переговорах с Россией? Макрон пытается обыграть других участников европейского сообщества в части переговорных инициатив», – заявил Бортник.

