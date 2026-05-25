Дугин рассказал, как Бжезинский «играл в шахматы» с Москвой

Елена Острякова.  
25.05.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Философ Александр Дугин не смог содержательно подискутировать о геополитике с покойным американским политологом Збигневом Бжезинским, автором знаменитой книги «Великая шахматная доска».

Об этом он рассказал в интервью скандальной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я с Бжезинским в Вашингтоне в 2005 году встретился, между нами была шахматная доска, и я ему говорил, что шахматы это игра для двоих. Вы представляете цивилизацию моря, я цивилизацию суши. А самый большой представитель цивилизации суши – это наш президент Владимир Путин», – сказал Дугин.

Он пояснил, что исходил из концепции основателя геополитики британского географа Хэлфорда Маккиндера, который допускал столкновение разных систем мировоззрения.

«Бжезинский меня прервал: стоп, я вообще не это имел ввиду в своей книге. Вот я играю белыми, делаю ход, потом переворачиваю доску, играю черными, потом опять белыми. Шахматы это игра для одного.

То есть за время существования геополитики на той стороне сложилось впечатления, что у нас никого нет: болваны, бараны. Ты делаешь ход для своей элиты, потом звонишь в Москву агентуре влияния, и она делает ход, который тебе нужно», – рассказал Дугин.

