«Некрологов на украинских операторов БПЛА стало на порядок больше» – укро-эксперт
Украинские дроноводы – приоритетная цель для российского подразделения «Рубикон».
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Шелест озвучил циничное и лживое заявление украинского генштаба о том, что вчерашний удар по общежитию с подростками в Старобельске якобы был «атакой на штаб подразделения «Рубикон».
«То, что с той и с другой стороны идёт охота за дронщиками – это цель номер один, приоритетная. И если обратить внимание, количество некрологов в украинской ленте «Фейсбук» [запрещён в РФ] операторов БПЛА стало на порядок больше.
Это как раз работа подразделения «Рубикон», для которых операторы украинских дронов являются приоритетной целью. Равно, как и для украинских дронщиков «Рубикон» – это цель номер один. Но факт остаётся фактом: погибли дети», – прокомментировал Золотарёв.
