Британский аналитик: Сначала русские зачистят Донбасс, а потом вернутся под Киев

Массированный ракетный удар по Киеву давно планировался Россией, и был явно не последним, поскольку ВС РФ готовятся к крупномасштабному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские явно давно планировали нанести по Киеву массированный ракетный удар или провести наступление с использованием ракет. Вероятно, после удара по Старобельску Путин спросил у военных: «Что вы можете сделать?». И они нанесли один из тех ракетных ударов, которые уже были подготовлены. Скорее всего, мы ещё увидим подобные удары по Киеву. Этот удар, который только что был нанесён, вероятно, стоит рассматривать как предвестие того, что нас ждёт впереди», – заявил Меркурис.

Аналитик отмечает, что Россия будет атаковать Украину не только со стороны Белоруссии, о чем истерит пропаганда, обслуживающая Банковую:

«В течение последних нескольких дней Зеленский выступал с речью. Он все чаще говорит о новой угрозе Киеву не только со стороны Белоруссии, но и со стороны российских войск на севере. Я подозреваю, что украинское руководство в Киеве начинает замечать, как Россия расширяет буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Они начинают понимать, что город Сумы, расположенный на главной дороге, ведущей в Киев, являющийся крупным логистическим узлом, а также Купянск в Харьковской области, расположенный южнее, в опасности… Но что происходит на севере вокруг самого Киева? Россия расширяет свои позиции в Сумской и Харьковской областях, угрожает городу Сумы, налаживает логистику в Белоруссии. Судя по всему, Россия действительно планирует новое наступление на Киев, но на этот раз масштаб происходящего намного больше, чем то, что мы видели в феврале 2022-го года».

При этом, Меркурис не верит, что в грядущем наступлении будет прямо задействована белорусская армия:

«Я сомневаюсь, что Россия просит Белоруссию участвовать в таком нападении на Киев. Россияне не особо распространяются об этих заявлениях украинцев о возможном нападении на Киев, но я заметил, что они не исключают такую возможность полностью. Но я не думаю, что мы близки к тому моменту, когда это может произойти. Прежде, чем это случится, русские захотят зачистить Донбасс и взять под контроль Сумы, возможно, Харьков, а также Запорожье. До этого еще далеко, и только тогда русские начнут думать о том, чтобы наступать на Киев».