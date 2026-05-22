Крымский рынок недвижимости отказался дешеветь и решил стагнировать

Продажа жилой недвижимости в Крыму упала на 9% с начала года, и вернуть застройщикам оптимизм может лишь снижение ставки по ипотечным кредитам.

Есть надежда на туристов, которые после отпуска в Крыму захотят приобрести себе квартирку у моря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Красная лампочка» практически нигде не горела в прошлом году, а этот начинается более сложно, с отрицательных тенденций в строительстве, связанных с подорожанием комплектующих. Та же проблема нехватки людей переехала из прошлого в этот год и никуда не делась. Все это формирует тревожное ожидание для бизнеса, потому что бизнес живет в структуре планирования, — заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, основной проблемой для строительства остается высокая банковская ставка, из-за которой ипотечный кредит минимум обходится в 20% годовых. При этом условия льготной ипотеки под 6% касаются узкой категории граждан и ограничены порогом в 6 млн руб.

«Будем надеяться, что в этом плане какой-то поползновение произойдет, потому что строительные организации уже почувствовали охлаждение рынка, и многие ждут ухудшения показателей по итогам года. Тогда как строительство — это один из локомотивов нашей экономики, и любое снижение здесь ничто не может заместить», — подчеркнул Константинов.

Снижение продаж приведет к сокращению строительства, что потянет вниз показатели смежных отраслей: производство строительных материалов, транспортную сферу, сферу логистики и дополнительных услуг. Образовавшуюся брешь в бюджете может покрыть только успешный курортный сезон.

«Мы очень надеемся, что этот трос вытащит и недвижимость, и остальное. Ожидаем более 10% роста курортной сферы к прошлому году. Эти цифры уже на основе данных бронирования, поэтому это не фантазии», — заверил глава парламента.

При этом дешеветь недвижимость не будет. Скорее, речь идет о стагнации рынка на фоне растущих цен на стройматериалы и дефицит рабочей силы.

Эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова приводит две цифры: цена за 1 м² квартиры в новостройке в прошлом году в Симферополе составляла 150 тыс. руб., в этом – 175 тыс. руб. При этом 40% сделок приходится именно на столицу республики.

«Как показывает практика предыдущих лет, летом спрос обычно растёт, особенно в курортных регионах. При этом последние новеллы с ужесточением семейной ипотеки тоже существенно повлияли на рынок. Но спрос всё равно есть, он перешёл в выжидающую фазу, когда у покупателей появится финансовая возможность приобрести жильё. Сейчас уже рассматриваются изменения программы семейной ипотеки, и, возможно, спрос летом подрастёт», — уточнила эксперт.

Она пояснила, что при нынешней ставке в 20% ипотечное жильё обходится в 80 тыс. рублей в месяц, и снимать квартиру гораздо дешевле. При этом существующий порог в 6 млн рублей не позволяет покупать жильё комфорт-класса, при том что бюджетного в Крыму строится не больше 5%.

«На самом деле в Крыму предложение всё-таки несколько отстаёт от потенциального спроса. Понятно, что сейчас есть некоторое охлаждение: застройщики вместе с банками ищут решение, чтобы поддержать покупательский спрос. Но при этом в Крыму спрос пока ещё опережает предложение, нам ещё довольно много нужно построить. Сегодня обеспеченность населения жильём составляет примерно 25 м² на человека, тогда как к 2030 году нам нужно достичь установленных поручением президента России 36 м²», — отметила Плотникова.

Тем не менее, снижение покупательской способности неизбежно скажется на финансовой эффективности девелоперских проектов. Даже при том, что из 10 сделок по покупке недвижимости на побережье 9 приходится на иногородних покупателей, а цена за 1 м² стартует от 400 тыс. рублей, рынок недвижимости не демонстрирует прежней уверенности в росте, как это было ещё в прошлом году, когда эксперты уверяли в стабильном росте стоимости на 10-15% в год и рекомендовали не затягивать с покупкой квартиры у моря.