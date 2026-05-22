Экс-глава MI6: Ищем предателей в России при помощи искусственного интеллекта и очень заботимся о них

Анатолий Лапин.  
22.05.2026 12:16
  (Мск) , Киев
Британские спецслужбы задействуют искусственный интеллект для поиска потенциальных предателей в России, готовых совершить государственную измену и пойти на шпионаж в интересах иностранного государства.

Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Искусственный интеллект помогает нам находить людей, которые могут оказаться теми самыми смелыми мужчинами или женщинами в России, или где бы то ни было, готовыми с нами сотрудничать», – сказал Мур.

Он уточнил, что задача  MI6 — «сохранять в тайне отношения с этими выдающимися людьми».

«Часто они идут на серьёзный риск, сотрудничая с нами, и им нужно доверять, нужно заботиться о них. И я думаю, что в этом деле нам нет равных», – хвалится Мур.

