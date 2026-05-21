Мнение беглого молдавского бизнесмена: Коррупция – в генетическом коде «украинцев»

Елена Острякова.  
21.05.2026 18:29
Скрывающийся от преследования президента Молдовы Майи Санду в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что его абсолютно не удивил коррупционный скандал на Украине, приведший к аресту бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Морари», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ничего меня не поразило. Естественная среда обитания. Это их норма. Меня поразило, что вас это поразило. На Украине это тоже никого не поразило. Все в курсе. Там всегда так было. Вы не понимаете. Это на генном уровне. Это невозможно искоренить. Генетический код надо менять», – сказал Платон, не боясь прослыть антисемитом.

В 1992 году он получил второе украинское гражданство и жил на две страны. В 2014 Платон вступил в жесткий конфликт с олигархом, бывшим «хозяином Молдовы» Владом Плахотнюком, который сейчас находится в молдавском СИЗО, и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В 2019 году Платон инициировал возбуждение уголовного дела против Порошенко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака.

