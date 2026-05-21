Военкор Коц: Не думаю, что кто-то решится в здравом уме сбивать спутники «Старлинк»

Россия не будет сбивать спутники «Старлинк», которых в космосе насчитывается порядка 10 тысяч, потому что это очень дорогая затея, которая может перекрыть доступ к космосу.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Space X — это не один спутник, не десяток спутников. Сейчас насчитывает группировка «Старлинк» порядка 10 тысяч спутников. После того, как мы «Нудолью» сбили вот тот космический аппарат, который упал потом в океан, американцы насчитали полторы тысячи, по-моему, обломков крупных и сотни тысяч мелких. И теперь представьте, что будет, если насбивать 10 тысяч, даже если мы начнём топить космос дровами. А стрелять ракетами по спутникам — это топить космос дровами. Ну вот представьте, какая свалка будет у нас на низкой орбите, там порядка 500 км. Мы рискуем вообще в принципе закрыть выход в космос для человечества. Поэтому я не думаю, что кто-то решится в здравом уме и трезвой памяти полностью ликвидировать спутниковую группировку», – заявил Коц.

Военкор считает, что реальная космическая война возможна только в рамках Третьей мировой:

«Когда дойдёт до столкновения в рамках Третьей мировой войны, я думаю, мы все откатимся на докосмическую, доспутниковую эпоху. И тут мы, конечно, будем иметь преимущество, потому что у нас до сих пор есть полевые телефоны проводные, когда связисты прокладывают с катушкой и потом звонят, мы на этом воюем. Кстати, и до сих пор у нас эти средства связи есть – единственный гарантированно не прослушиваемый вид связи — это те самые «тапики», полевые телефоны.// Когда наступит их время, когда надо сбивать спутники уже массово, никто не будет думать о будущем космонавтики человечества. Это уже будет тот мир, которого мы не хотим».

Ранее эксперт ПВО Юрий Кнутов заявил, что у России есть все юридические основания для начала глушения группировки спутников «Старлинк», поскольку продукция американского миллиардера Илона Маска помогает ВСУ наносить удары по мирным жителям РФ.