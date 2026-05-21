Эдикас Ягелавичус: Прибалтийская элита действительно готовится к чему-то страшному

Прибалтийские страны пополняют склады боеприпасов, готовясь к войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил изгнанный из Литвы председатель «Международного форума добрососедства» Эдикас Ягелавичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Недавно совсем узнал, что около больше ста складов по всей Прибалтике есть, огромнейших складов, на которых хранятся разные артиллерийские боеприпасы. И там, по подсчётам экспертов, этого хватит на довольно длительное время. Но это показывает, что, всё-таки, прибалтийская элита действительно готовится к чему-то страшному. И постоянные военные учения, вот сейчас идёт куча военных учений по всей Прибалтике, по всем скандинавским странам, в Польше, и даже морская составляющая есть», – заявил Ягелавичус.

По его словам, для гражданского населения в странах Прибалтики нет даже убежищ, однако властная верхушка позаботилась о своей безопасности:

«С одной стороны, они действительно сильно готовятся, выделяются миллиарды. Но, с другой стороны, никаких бомбоубежищ для гражданских не сделано в Прибалтике… Бомбоубежиц нормальных для того, чтобы спрятаться, не осталось. На этих кадрах про дроны – люди прятались в подземных паркингах, в центре Вильнюса согнали всех офисных работников, и они все просто сидели в каких-то паркингах. А верхушку самую верхнюю – да, конечно, их там спрятали в каких-то хороших бункерах, серьёзных».

Читайте также: Проблемы с дронами для Прибалтики только начинаются, сценарий может стать критическим, – экс-депутат Рижской думы.