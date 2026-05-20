«Русский язык приносит его носителям только несчастье» – профессор-нацистка академии СБУ

Игорь Шкапа.  
20.05.2026 19:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 258
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русскоязычные украинцы якобы с большой охотой и радостью в основном называют своим родным языком украинский.

Об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявила экс-глава комиссии по стандартам государственного языка, профессор Национальной академии СБУ Орыся Демская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычные украинцы якобы с большой охотой и радостью в основном называют своим родным языком...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Укро-профессор говорит, что русский язык играет на Украине много ролей, одна из которых «русскоязычный украинец, для котрого Украина – очень большая ценность» и спокойно общается на двух языках.

«И когда вы такого украинского русского спросите, какой язык официальный, это всегда будет украинская мова. Какой язык государственный? Какой язык главный? Это всегда будет только украинский. При том, что русский – язык его матери, семейный, первый», – уверяет профессор.

Далее, она перешла к более уничижительным эпитетам в адрес русского языка, назвав их «прекрасным списком»

«Язык оккупации, язык колонизации, язык войны, язык преступления, язык Русского мира», – заявила русофобка.

Она признала, что русский можно считать языком международного общения, но при этом утверждает, что в международном индексе счастья страны, использующие русский, находятся в самом низу. Кроме того, было сказано, что русский язык не прижился в Финляндии.

«И в результате финны так и не научились русскому, потому что у них есть финский. Разумеется, в государстве есть люди, которые могут что-то по-русски сказать. При этом финны на первом месте в индексе счастья, русские – на 70-м», – привела бредовую логику Демская, не уточнив, насколько счастливы украинцы со своей «победившей мовой».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Русский язык приносит его носителям только несчастье» – профессор-нацистка академии СБУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить