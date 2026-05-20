И нынешняя, и прежняя украинская власть якобы все время действовала в интересах России.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил киевский юрист, в прошлом боец 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, которому оторвало ноги после подрыва на мине в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Симороз говорит, что при прежнем президенте Украины Петре Порошенко (признан террористом в РФ) была «торговля на крови», в том числе, закупки угля по схемам в республиках Донбасса.

«Зеленский здесь, у которого время от времени всплывают откровенные пророссийские ребята. У нас полномасштабная война, а Бойко не сидит. Как такое возможно? А никто не знает, как такое возможно. Шуфричу дали возможность выйти под домашний арест, коньячок дома пить. Ну ничего – всего-навсего государственная измена в воюющей стране… Скажите, когда здесь что-либо было не в интересах России», – вопрошал инвалид ВСУ.

Он говорит, что его не удивил громкий коррупционный скандал, получивший название «Миндичгейт», названный по имени близкого к Зеленскому соратника, отметив, что политика прежней и нынешней власти особо не отличается.