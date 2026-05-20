«Просто заткнись»: безногий ВСУшник обратился с пропагандистке Зе-диктатора

Игорь Шкапа.  
20.05.2026 13:52
  (Мск) , Киев
Коррупционеры из окружения Зеленского виновны в многочисленных тяжелых увечьях ВСУшников.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил киевский юрист, в прошлом боец 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, которому оторвало ноги после подрыва на мине в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе контрнаступательных действий в 2022 году я служил в прекрасных войсках под названием Силы территориальной обороны… Ехал я в Серебрянском лесу на волонтёрском пикапе (спойлер – не бронированном) на позиции врага, наехал на противотанковую мину.  В других развитых странах на чем пехота выезжает на передовые боевые  позиции? На бронетехнике, которая не отрывает ноги после подрыва на противотанковой мине», – сказал Симороз.

По его словам, причиной этой ситуации стало то, что государственные деньги оседают в карманах коррупционеров, а потому армия испытывает дефицит в нужной технике.

Он раскритиковал телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук, которая призвала быть осторожней с критикой коррупции, чтобы не навредить Украине, отметив, что она «пробует хорошо отлизывать».

«Ты не имеешь права открывать то, чем ты говоришь по каналу «1+1», на тему войны, когда твой сынулька сидит за границей, и у него все хорошо, он живет классную жизнь. Просто заткнись. Ты оправдываешь коррупционеров, сынулька за границей, ты комментируешь тему войны. Не имеешь права ты этого делать.

А в нормальной стране за оправдание коррупционеров во время правового режима военного положения она бы несла уголовную ответственность, потому что это работа на врага», – считает Симороз.

