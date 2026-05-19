Экс-активист майдана: «Буданов научит европейские армии избивать до смерти своих солдат»
425-й полк ВСУ «Скала» печально известный «мясными штурмами» с зашкаливающими потерями и издевательствами над солдатами – вновь оказался в центре громкого скандала.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гнап сослался на недавнее расследование медиа, согласно которому, в «Скале» до смерти забили нескольких бойцов.
«Какими методами в «Скале» воспитывают бойцов, мы, собственно, недавно имели возможность убедиться, когда всю страну шокировало видео избиения мобилизованного в 155-ю механизированную бригаду, которой, напомню, командуют именно бывшие командиры «Скалы», – сказал Гнап.
Он добавил, что одного из солдат, как показало расследование, забили до смерти в карцере.
При этом полиция сообщила, что состава преступления не нашла – якобы умер ВСУшник в скорой от проблем с сердцем, хотя у него, сообщают родственники, «череп смещен в сторону от удара, справа налево, и шея синяя была».
Журналист подчеркивает, что все это происходит с личного ведома и личного разрешения главкома ВСУ Александра Сырского, который «видит идеальную украинскую армию как войско рабов, готовых выполнить любое распоряжение командира и погибнуть, если им прикажут».
«А если они не соглашаются, то их разрешается воспитывать кулаками и ногами, пока они не поумнеют. Ну а если не поумнеют, то умрут в медпункте или в карцере», – возмущается он.
«И на фоне этих ужасающих смертей украинских бойцов абсолютно циничным выглядит сегодняшнее заявление главы офиса президента Буданова [признан террористом в РФ]. «Украина готова учить союзников методам современной войны» – заявил Буданов. Это какому методу вы хотите обучать? Как забивать до смерти солдат ногами и кулаками? Или как воровать на бронежилетах, а на украденные деньги строить шикарные поместья под Киевом? Это ваши современные способы войны?
Вот такие печальные новости, друзья. Очевидно, что пока украинское войско является мобилизационным, то есть рабским, а не профессиональным, то есть добровольным, жизнь солдата в нем ничего не будет стоить. Ибо солдат в таком войске просто мобилизационный ресурс, то есть расходный материал. И это вполне устраивает и Сырского с его генералами, и Зеленского и его окружение. Я не знаю, сколько украинцы готовы все это терпеть», – печалится Гнап.
