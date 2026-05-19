425-й полк ВСУ «Скала» печально известный «мясными штурмами» с зашкаливающими потерями и издевательствами над солдатами – вновь оказался в центре громкого скандала.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гнап сослался на недавнее расследование медиа, согласно которому, в «Скале» до смерти забили нескольких бойцов.

«Какими методами в «Скале» воспитывают бойцов, мы, собственно, недавно имели возможность убедиться, когда всю страну шокировало видео избиения мобилизованного в 155-ю механизированную бригаду, которой, напомню, командуют именно бывшие командиры «Скалы», – сказал Гнап.

Он добавил, что одного из солдат, как показало расследование, забили до смерти в карцере.

При этом полиция сообщила, что состава преступления не нашла – якобы умер ВСУшник в скорой от проблем с сердцем, хотя у него, сообщают родственники, «череп смещен в сторону от удара, справа налево, и шея синяя была».

Журналист подчеркивает, что все это происходит с личного ведома и личного разрешения главкома ВСУ Александра Сырского, который «видит идеальную украинскую армию как войско рабов, готовых выполнить любое распоряжение командира и погибнуть, если им прикажут».

«А если они не соглашаются, то их разрешается воспитывать кулаками и ногами, пока они не поумнеют. Ну а если не поумнеют, то умрут в медпункте или в карцере», – возмущается он.