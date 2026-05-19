В отличие от США, у Европы есть большой зуб на Россию – американист прогнозирует попытку большого реваша

Максим Столяров.  
19.05.2026 18:58
  Москва
Европа буквально поняла позицию США о континентальной ответственности – и полностью перехватила «украинскую карту» для того, чтобы свести свои реваншистские счёты с Россией.

Об этом на канале «Красная линия» заявил дипломат, американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были иллюзии, что если США соскочат с украинского трека, то Европа далеко не пойдёт, покрутится-покрутится и будет следовать за администрацией Трампа… В этих условиях Европа стала вырабатывать свою собственную политику, она стала играть украинской картой против Трампа по принципу – если Трамп хочет что-то побыстрее закончить, мы сделаем всё, чтобы это не состоялось.

И эти 90 миллиардов, пусть это фантик без начинки, он на сегодняшний день является ясным сигналом для киевской хунты продолжать и дальше военные действия.

И в этом плане позиция США, может, уже действительно не играет никакой роли. Европа может сказать: вы же сами сказали взять на содержание Украину, мы её взяли.

А если Америка хочет вмешаться, тогда пожалуйста, возвращайтесь к политике Байдена, а Трамп уже это не может сделать по внутриполитическим соображениям, он и так завяз на Ближнем и Среднем Востоке», – сказал Васильев.

«И самое главное. У американцев к нам нет никаких исторических причин. Мы нигде не сталкивались, по большому счёту, кроме Дальнего Востока в 1920 году.

А вот Европа – да. Европа имеет и реваншистские настроения, Европа имеет большой зуб на Россию, и как раз то, что происходит – это для европейских элит возможность исторического реванша», – добавил эксперт.

