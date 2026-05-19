Запад не верит в применение Россией «Сармата» – политолог

Коллективный Запад так же, как и перед началом СВО, уверяет себя, что Россия не пойдёт на повышение ставок и применение более серьёзного оружия, если не удастся договориться.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чём особенность нынешней ситуации. Я как патриот страны очень был обрадован, когда сообщили о том, что у нас вот новая ракета «Сармат» с такими невероятными возможностями. Мне известно и о других подобного рода видах вооружений, которые есть только у России. Всё это вроде бы должно как раз быть источником нашей силы на любых переговорах. Но проблема состоит в том, что, как показывает масса источников, Запад не верит в то, что мы когда-нибудь применим эту силу. То, что всегда, столетиями, тысячелетиями, на любых переговорах было решающим аргументом – если мы не договоримся, мы применим силу, а тут они в это не верят. И я думаю, что здесь речь идёт не только о разрушительной силе самого оружия, оно разное. Речь о том, что наши соперники, противники должны верить, что лидер страны готов применить реально силу, если не удастся договориться за столом переговоров», – сказал Доброхотов.

«В этом проблема. Так, кстати, происходило перед началом Специальной военной операции. Тот же Запад, будучи наученным опытом Горбачёва, Ельцина, тоже уверял себя в том, что Путин никогда не начнёт эту специальную военную операцию. Но он же её всё-таки начал. Получается так, что сейчас, четыре с лишним года спустя, опять на Западе вот этот эпизод забыт. И они себя опять уверили в том, что мы никогда силу не применим», – добавил политолог.

