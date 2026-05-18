Налогообложение нефтянки приводит к подорожанию всей жизни в России – академик РАН

Максим Столяров.  
18.05.2026 19:42
  (Мск) , Москва
В России налогами облагается прежде всего энергетика, из-за чего электричество и бензин по паритету покупательной способности в несколько раз дороже, чем в США.

Об этом на канале «RTVI Новости» заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии и профессор Сколковского института науки и технологий Роберт Нигматулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас экономикой, предприятиями, заводами и отраслями руководят люди, которые не имеют никакого профессионального знания, опыта, ничего не имеют.

Вот энергетикой, например, кто руководит? Юристы, менеджеры. Ну как, это же сложнейшая отрасль. И они ведь довели до того, что все проектные институты в области энергетики практически ликвидированы.

Еще внушают мысль, что у нас самая дешевая электроэнергия. Но она по паритету покупательной способности на 80% дороже, чем в США», – сказал он.

«Или топливо, бензин. Вот вы водите автомобиль, заправляетесь. Так вот, знайте, что по паритету покупательной способности у нас бензин практически в два раза дороже, чем в США.

Кстати, это не значит, что производитель бензина только богатеет. Это значит, что государство не умеет налоги собирать. Где полегче собрать, оно оттуда и берёт. Вот, легче всего с бензина.

А это в результате ложится не только на нас с вами, как потребителей, но на все отрасли промышленности, на сельское хозяйство, на транспорт. Все становится дорого», – добавил академик.

