Писториус – министру обороны Украины: «Теперь мы стратегические партнёры – поставим всё, что вам нужно»

Цель Германии – перенять опыт Украины в дроновой войне и понять, как ускорить и повысить эффективность производства беспилотников.

Об этом в интервью United24, находясь в оккупированном ВСУ Запорожье, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Взаимоотношения с Украиной вышли на новый уровень, теперь мы стратегические партнёры. Мы можем учиться у Украины и извлекать пользу из опыта Украины, украинских вооружённых сил, вашего министерства, вашей промышленности.

В то же время мы не перестанем оказывать вам поддержку в том объёме, в каком оказывали все эти годы. Но теперь нам нужно понять, как ускорить и повысить эффективность производства беспилотников. Речь о разных видах беспилотников, боеприпасах, ПВО во всех её аспектах», – заявил Писториус.