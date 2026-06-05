Есть риск повторить херсонский сценарий: надо срочно искать противоядие ударам по сухопутному коридору – волонтер СВО

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Украина ударами по сухопутному коридору в Крым фактически проводит изоляцию района боевых действий. Если России не удастся в ближайшее время решить эту проблему, то существует риск повторения херсонского сценария – вывода войск.

Об этом в эфире видеоблога «Ваши новости» заявил помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас происходит классическая изоляция района боевых действий. Её проводит Украина. Обычно это делается перед широкомасштабным наступлением, но не факт, что Украина планирует наступление. Сейчас в Киеве разгоняется другой вариант перемоги. Они говорят, что мы и не будем наступать по земле, мы ограничимся воздушной блокадой, и воздушная блокада достигнет всех целей. И сейчас они на кураже, считают, что таким образом мы даже не будем брать Донецк по земле, а русские сами оставят Донецк, потому что там жить будет невозможно. И они оставят также и Крым, и все новые территории. Идёт не только изоляция районов боевых действий, идёт и блокада новых территорий, вернее, скажем так, попытки блокады новых территорий. Это ещё не полная блокада, это пока ещё создание нам проблем снабжения», – сказал он.

«Но, конечно, если мы сейчас не найдём какое-то противоядие и эти проблемы будут нарастать, то может наступить точка невозврата. Такие вещи могут произойти внезапно. То есть накапливается, накапливается, накапливается, а в какой-то момент становится невозможно удерживать Херсон. И ты уходишь, потому что ты не можешь снабдить группировку свою, потому что все мосты разрушены и логистики нет», – напомнил Садулаев.

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