ВСУ вновь попытаются атаковать Крым, рассекая сухопутный коридор, – участник СВО

Анатолий Лапин.  
01.06.2026 12:52
  (Мск) , Москва
Атаки дронов ВСУ на «сухопутный коридор» в Крым могут быть предпосылкой для новой попытки украинской армии прорваться на юг к полуострову.

Об этом в эфире видеоблога «Рой ТВ» заявил ветеран боевых действий Святослав Голиков, позывной «Филолог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прорыв на юг.Вот та операция по обрушению логистики, которую они сейчас начали, вполне себе отвечает перспективным интересам прорыва на юг в сторону Крыма.Потому что вся эта трасса Мариуполь-Бердянск-Мелитополь и дальше на Крым, то есть Чонгар-Джанкой, она под вполне себе под эффективным воздействием. Причём и ударными дронами, и плюс уже постановки мин. Поэтому, да, это создание предпосылок», – заявил Голиков.

Его опасения разделил ведущий эфира – публицист Максим Калашников.

«Выявляется картина того, что они готовят удар на юг рассечением нашей группировки вдоль Азовского, Чёрного морей на две части с выходом на Крым. Если они так умело выбивают не только логистику, но и полевые склады, пункты управления, технико-эксплуатационные части. Ну, я могу представить отвлекающий удар на Брянск, создание паники. Не дай Бог, конечно, и удар на юг. Отвлекающий и основной на фоне развивающегося здесь экономического кризиса».

