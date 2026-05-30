Вучич может из интригующего президента превратиться в пророссийского премьера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для президента Сербии Александра Вучича, пытавшегося играть в многовекторность в условиях противостояния России и Запада, и, несмотря на уступки Брюсселю, получившего протесты прозападной оппозиции в Белграде, было бы выгодно досрочно уйти в отставку, что позволит ему сохранить рейтинг и претендовать на кресло нового премьера.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила эксперт Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В случае сложения полномочий вероятность того, что он останется на русофильском треке существенно выше, чем, если он будет сохранять пост президента до истечения нормативного срока. Потому что его электорат в целом русофильский. Да, он не евроскептический, а нейтральный. Но этот электорат делает на него ставку, потому что он умеет балансировать между США, ЕС, Китаем и Россией. Для него отказ от трека России грозит большой потерей электората, а еврооптимисты к нему все равно не примкнут. При сохранении поста президента под большим давлением Брюсселя (и мы еще не знаем, в каком ключе идут разговоры с американцами, мне кажется, не в самом позитивном), вероятность потери для него электората значительно выше. Потому что ЕС взял четкий нарративный курс на то, что киевский режим побеждает», – сказала Энтина.

Полномочия Вучича истекают в 2027 году.

Спикер Народной скупщины Сербии Анна Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах осенью.