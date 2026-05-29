«Средства массового одурачивания» – Путин назвал европейские СМИ «позором и кошмаром»

Максим Столяров.  
29.05.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 174
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина


Европейские СМИ подают своему населению искажённую информацию, оправдывающую повышение налогов ради продолжения антироссийской войны.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские СМИ подают своему населению искажённую информацию, оправдывающую повышение налогов ради продолжения антироссийской войны....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Про Старобельск. Я смотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которым кормят европейского зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан.

Вот в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске, был наш удар по Киевскому региону. О том, что мы ударили по Киевскому региону с утра до позднего вечера: «злобный агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы».

Вам, представителям СМИ, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова, вообще, как будто это не существует.

Разве это средства массовой информации? Нет. Это средства массового одурачивания», – подчеркнул Путин.

«А дальше следующий шаг – показывают дроны, которыми Украина наносит удары. Говорят, что это успехи украинской армии. А дрон стоит столько-то.

Сразу намекают своим гражданам: надо раскошелиться, надо заплатить. Это что, средство массовой информации? Да нет», – добавил президент.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Средства массового одурачивания» – Путин назвал европейские СМИ «позором и кошмаром»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить