«Средства массового одурачивания» – Путин назвал европейские СМИ «позором и кошмаром»

Европейские СМИ подают своему населению искажённую информацию, оправдывающую повышение налогов ради продолжения антироссийской войны.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Про Старобельск. Я смотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которым кормят европейского зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Вот в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске, был наш удар по Киевскому региону. О том, что мы ударили по Киевскому региону с утра до позднего вечера: «злобный агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы». Вам, представителям СМИ, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова, вообще, как будто это не существует. Разве это средства массовой информации? Нет. Это средства массового одурачивания», – подчеркнул Путин.