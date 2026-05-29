«Средства массового одурачивания» – Путин назвал европейские СМИ «позором и кошмаром»
Европейские СМИ подают своему населению искажённую информацию, оправдывающую повышение налогов ради продолжения антироссийской войны.
Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Про Старобельск. Я смотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которым кормят европейского зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан.
Вот в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске, был наш удар по Киевскому региону. О том, что мы ударили по Киевскому региону с утра до позднего вечера: «злобный агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы».
Вам, представителям СМИ, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова, вообще, как будто это не существует.
Разве это средства массовой информации? Нет. Это средства массового одурачивания», – подчеркнул Путин.
«А дальше следующий шаг – показывают дроны, которыми Украина наносит удары. Говорят, что это успехи украинской армии. А дрон стоит столько-то.
Сразу намекают своим гражданам: надо раскошелиться, надо заплатить. Это что, средство массовой информации? Да нет», – добавил президент.
