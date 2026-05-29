Западное оружие хорошо только на бумаге и до тех пор, пока его эффективность не будет подтверждена на поле боя на Украине, никто не знает, на что оно реально способно. Если же Украина падет, то российская армия войдет в Европу «как нож в масло».

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова LIVE» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, произвоителя дронов и ракет Fire Point, подконтрольной диктатору Зеленскому и фигурирующий в громком коррупционном скандале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое главное – и европейцы, и американцы должны понимать, что их оружие очень хорошее на бумаге, но что на поле боя будет, никто из них не знает, пока они его не применят тут, на Украине… Они (Россия, – авт.) меняются сейчас, они поняли, как работает «Пэтриот», и они начали делать какие-то противопвошные маневры специфические. Число ракет для перехвата растет, насколько я понимаю. И «Патриот» тоже меняется, но не так быстро, как они», – рассуждал он.

«А самое главное, они (Россия, – авт.) полностью делятся своим опытом между странами зла. Страны добра сидят такие и смотрят, и говорят, что у нас все хорошо. Сейчас, если падет Украина, россияне пройдут, как нож сквозь масло через всю Европу – и ничего они сделать не смогут. Они не представляют, что такое современная война, и ничего им не поможет. Это просто какие-то разговоры. Сейчас мы – единственная страна, держащая границу Европы», – трепался Штилерман.

Ранее Штилерман заявил, что слишком дозированная помощь Запада Украине привела к тому, что Россия адаптировалась и научилась противостоять вооружениям НАТО.