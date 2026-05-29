Мы идем к катастрофе: пора дать по рукам Европе и надавить на украинцев – американский профессор

Анатолий Лапин.  
29.05.2026 16:15
  (Мск) , Вашингтон
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Конфликт на Украине достигает своей высшей точки и грозит обернуться катастрофой, если Запад не перестанет поддерживать ее в ударах по России. Украине же невыгодна эта война, которую ее руками ведут европейцы, чтобы ослабить Россию и выбить ее из числа великих государств.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире видеоблога DeepDive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы используют украинцев, чтобы нанести удар по России. Совершенно очевидно, что европейцы, в особенности европейские элиты, крайне заинтересованы в том, чтобы нанести России поражение, выбить её из числа великих держав и причинить ей огромный ущерб. И они не хотят делать это сами, они хотят, чтобы это сделали украинцы, если украинцы при этом истекут кровью, то так тому и быть.

Так что эта война не в интересах Украины. Мы с вами уже до тошноты об этом говорили. В интересах Украины как можно скорее заключить мирное соглашение на максимально выгодных условиях. Украинцы никогда не вернут себе те 20% территории, которые они потеряли. Они не вернут себе Крым, не вернут себе те территории в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, которые они потеряли. Они потеряны», – подчеркнул он.

«Нужно заключать мир сейчас. И мы должны оказывать давление на украинцев, чтобы они пошли на сделку, мы, безусловно, должны оказывать давление на украинцев, чтобы они прекратили атаковать территорию России с помощью беспилотников. Потому что, если мы не будем осторожны, это может привести к катастрофе», – заявил Миршаймер.

