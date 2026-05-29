Конфликт на Ближнем Востоке показал, что украинские события для мира уже не имеют большого значения.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он говорит, что есть предпосылки для очередного продления перемирия между США и Ираном «возможно, с частичным открытием пролива».

«Вы же понимаете, что если это будет так выглядеть такими темпами, то очередь за «Пэтриотами» и их ракетами будет от земли до неба. И Украина в этой очереди не будет первой, а первыми будут союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, от которых Соединенные Штаты, страна, экономика, семья Трампа зависят в 1000 раз больше, чем от украинско-российской войны. Понимаете, сейчас война происходит в центре мировой экономики! Это не периферийная война между Россией и Украиной, с экономической точки зрения», – сказал пропагандист.

По его словам, украинская война «окончательно переместилась на мировую периферию».