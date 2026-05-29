Воздушные силы ВСУ: Наша ПВО не в состоянии отбить массированную атаку на Киев
Россия регулярно меняет тактику ударов ракетами и дронами по Украине.
Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть тактика рассредоточенного удара по разным регионам. Есть тактика удара по какому-либо из регионов – Днепр, Киев или Одесса», – сказал Игнат.
По его словам, российские дроны идут волнами, а за ними идут баллистические ракеты по фактически проложенным через ПВО маршрутам.
Особое внимание он уделил последней массированной атаке на столицу, в ходе которой ПВО показало крайне низкую эффективность. Игнат объясняет это большим количеством разного типа БПЛА и ракет, отметив, что «летит все».
«При такой атаке, при такой тактике применения ударить всем, чем есть по одному городу, конечно, далеко не все удается сбивать. Иногда вы видите результаты 90% плюс при одних ударах, а вот при таком ударе, к сожалению, таких результатов добиться крайне тяжело, учитывая дефицит именно ракет, о которых мы сейчас говорим», – печалится Игнат.
