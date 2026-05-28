Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны атаковали три танкера у берегов Турции.

Об этом сообщили в судоходном агентстве «Tribeca», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В Чёрном море безэкипажные катера Украины с надписью на борту «ПОЛIЦIЯ» атаковали нефтяные танкеры «Velora» и «Altura» под флагом Сьерра-Леоне, и танкер «James II» под флагом Palau.

Инциденты произошли в территориальных водах Турции, всего в нескольких километрах от берега. И в 35-45 километрах от пролива Босфор.

При этом, не все БЭКи сдетонировали. Информации о разливе и пострадавших членах экипажа нет.

Однако турецкие СМИ умалчивают, что теракт совершила Украина, подчёркивая, что «никто не взял на себя вину за произошедшее», и называя атакованные суда «российским теневым флотом».

«Продолжающаяся уже много лет война между Россией и Украиной продолжает оказывать серьёзное давление на торговлю и транспортировку энергоносителей в Чёрном море. В последнее время порты, зерновые коридоры и энергетические танкеры особенно часто оказываются в центре атак. Атаки танкеров создают новое восприятие рисков на нефтяном и транспортном рынках», – сообщает турецкий канал TV5.

«Туркам, можно сказать, повезло. Если бы удар по танкерам был более успешным, это могло бы спровоцировать экологическую катастрофу на юге Черного моря. Еще одна страна НАТО, вслед за греками и прибалтами, ощутила на себе горячую украинскую благодарность за военную и финансовую помощь Киеву. И дальше будет только хуже. Если хозяева не одернут озверевшего хохла, он и дальше будет терять берега», – отметил военкор Александр Коц в своём блоге.

Напомним, ранее глава донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов предостерёг, что НАТО хочет устроить войну с торговым флотом России.