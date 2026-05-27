В будущем мир вернётся к войне «старого» формата, но на удалёнке – эксперт
Весь мир активно разрабатывает антидроновое оружие на новых физических принципах, которое должно произвести новую революцию в военном деле.
Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Из средств борьбы пока что мы используем ЗРК. Хорошо действуют «Панцири», «Тор». В ближайшей перспективе ставка делается на боевые лазеры.
Когда-то в этом отношении мы совершим рывок, и их будет достаточно много. Пока что они довольно дорогие, и мощности не хватает. Но проблема будет решена.
Электромагнитные пушки Китай показывал на параде, американцы демонстрировали на выставках. Они просто выжигают микросхемы. Когда такая техника поступит на вооружение массово, я думаю, мы увидим новую революцию.
Если сейчас произошла революция дронов, то в будущем, возможно, мы увидим возврат к тем методам ведения войны, которые были. Только в качестве экипажа танка будет либо ИИ, либо дистанционно. И так же с авиацией.
Но так или иначе, нас ждут достаточно серьёзные изменения», – сказал Кнутов.
«Противник тоже не дремлет. Сейчас у них ведутся разработки доставки дронов в глубокий тыл нашей страны с помощью метеозондов и воздушных шаров. Они будут идти на очень большой высоте, где их трудно обнаружить и сбить.
В советское время были комплексы С-75, С-200, самолёты-перехватчики применялись. Но это время ушло, сейчас ставка делается на лазеры. Американцы недавно сбили два метеозонда с помощью наземных лазеров.
Поэтому оружие на новых физических принципах должно радикально повлиять на борьбу с дронами. Уже треть американских эсминцев вооружены различными лазерами», – подытожил он.
English version :: Читать на английском В будущем мир вернётся к войне «старого» формата, но на удалёнке – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: