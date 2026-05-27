В будущем мир вернётся к войне «старого» формата, но на удалёнке – эксперт

Весь мир активно разрабатывает антидроновое оружие на новых физических принципах, которое должно произвести новую революцию в военном деле.

Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из средств борьбы пока что мы используем ЗРК. Хорошо действуют «Панцири», «Тор». В ближайшей перспективе ставка делается на боевые лазеры.

Когда-то в этом отношении мы совершим рывок, и их будет достаточно много. Пока что они довольно дорогие, и мощности не хватает. Но проблема будет решена.

Электромагнитные пушки Китай показывал на параде, американцы демонстрировали на выставках. Они просто выжигают микросхемы. Когда такая техника поступит на вооружение массово, я думаю, мы увидим новую революцию.

Если сейчас произошла революция дронов, то в будущем, возможно, мы увидим возврат к тем методам ведения войны, которые были. Только в качестве экипажа танка будет либо ИИ, либо дистанционно. И так же с авиацией.

Но так или иначе, нас ждут достаточно серьёзные изменения», – сказал Кнутов.