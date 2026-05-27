Выглядит странным, что Россия до сих пор не уничтожила никого из высшего командования ВСУ.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня постоянно мучает вопрос: если они серьёзно к этому относятся, почему они не наносят удары по высшим командным пунктам и политическим целям в Киеве? Знаете, вместо всех этих разговоров о «мы разгромим Киев», не нужно разгромить Киев, но нужно нацелиться на администрацию президента, ГУР, СБУ, агентства, отвечающие за вербовку всех этих бедолаг, которых избивают и бросают в грузовики. Я имею в виду – почему вы преследуете тех, кто, так сказать, нажал на кнопку удара по Луганску, но не преследуете их начальство, которое санкционировало это изначально?… Я не уверен, что эти идиоты в западных столицах, тем более в Киеве, поймут это, если только вы не начнёте нацеливаться на людей, занимающих более высокие позиции в иерархии, а не просто на рядовых рабочих, выполняющих приказы», – заявил Джатрас.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Россия в рамках анонсированного удара по Киеву должна бить не по кирпичным коробкам, а по людям, принимающим военные и политические решения на Украине, иначе никакого эффекта от таких ударов не будет.