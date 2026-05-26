Появление украинских баллистических ракет заметно повлияет на ход конфликта в осенне-зимний период.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевой момент вижу в украинской баллистике. Я лично видел продукцию, и скажу вам, что если испытания, которые увидим через несколько недель, пройдут успешно, сразу поменяется ситуация. Потому что это не в каких-то экспериментальных масштабах, а идёт достаточно решительно.

Если этот фактор появится, поменяется подход к осени-зиме, потому что Путин может легко расстреливать Киев или другие города, не боясь ответа, но такую возможность получит и Украина…

Эскалационные возможности Украины по факту являются эскалационным потенциалом Европы. Потому что до сих пор не было такой ситуации в Европе, чтобы кто-то мог без разрешения США нажимать на кнопку и бить баллистическими ракетами, например, по Москве.

Поэтому здесь ключевой фактор сейчас – стойкость и время. Время сейчас работает в нашу пользу, потому что ракеты будут быстрее, чем смена политической картины в Европе», – вещал Кульпа.