План ВСУ: Начнём бить баллистикой по Москве, а Кремль не решится на ядерный ответ
Киев, нацеленный на продолжение эскалации, должен готовить Запад к возможному применению Россией тактического ядерного оружия по своей территории.
Об этом на канале «Украинская правда» заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Вопрос применения с их стороны тактического ядерного оружия – это вопрос международный. И было бы неплохо уже начать это проговаривать.
Потому что, по мере того, как мы развиваемся технологически, если запустим свою баллистику, то там ситуация у них очень сильно ухудшится. И когда баллистика полетит, в этот момент они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием.
И вот тут, конечно, европейцы должны уже четко подписать, заранее обговаривать, что, если это произойдет, какая реакция будет», – сказал Елизаров.
«Потому что, если они в тот момент только начнут консультироваться, а по нам раз в неделю будет прилетать, они будут консультироваться полгода, то шансов не будет, получается.
Но если будет понятная реакция, и у русских будет понятно, что вот это произойдет, если произойдет вот так, то тогда, конечно, у нас как бы есть шансы хорошо пободаться. И в конечном итоге, я думаю, они тоже устанут от этого», – добавил он.
English version :: Читать на английском План ВСУ: Начнём бить баллистикой по Москве, а Кремль не решится на ядерный ответ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: