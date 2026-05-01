Киев, нацеленный на продолжение эскалации, должен готовить Запад к возможному применению Россией тактического ядерного оружия по своей территории.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос применения с их стороны тактического ядерного оружия – это вопрос международный. И было бы неплохо уже начать это проговаривать.

Потому что, по мере того, как мы развиваемся технологически, если запустим свою баллистику, то там ситуация у них очень сильно ухудшится. И когда баллистика полетит, в этот момент они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием.

И вот тут, конечно, европейцы должны уже четко подписать, заранее обговаривать, что, если это произойдет, какая реакция будет», – сказал Елизаров.