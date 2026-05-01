План ВСУ: Начнём бить баллистикой по Москве, а Кремль не решится на ядерный ответ

Максим Столяров.  
01.05.2026 23:55
  (Мск) , Москва
Киев, нацеленный на продолжение эскалации, должен готовить Запад к возможному применению Россией тактического ядерного оружия по своей территории.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев, нацеленный на продолжение эскалации, должен готовить Запад к возможному применению Россией тактического ядерного...

«Вопрос применения с их стороны тактического ядерного оружия – это вопрос международный. И было бы неплохо уже начать это проговаривать.

Потому что, по мере того, как мы развиваемся технологически, если запустим свою баллистику, то там ситуация у них очень сильно ухудшится. И когда баллистика полетит, в этот момент они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием.

И вот тут, конечно, европейцы должны уже четко подписать, заранее обговаривать, что, если это произойдет, какая реакция будет», – сказал Елизаров.

«Потому что, если они в тот момент только начнут консультироваться, а по нам раз в неделю будет прилетать, они будут консультироваться полгода, то шансов не будет, получается.

Но если будет понятная реакция, и у русских будет понятно, что вот это произойдет, если произойдет вот так, то тогда, конечно, у нас как бы есть шансы хорошо пободаться. И в конечном итоге, я думаю, они тоже устанут от этого», – добавил он.

