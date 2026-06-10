В Европарламенте отключили микрофон во время выступления консервативного польского депутата Гжегожа Брауна за неудобную правду о войне на Украине.

Это – показательный случай, рассказывает «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Политик из Польши лишился права голоса за такую реплику:

«Вы не помогаете Украине, когда затягиваете эту войну. Вы не помогаете украинцам, которые ищут убежища, покидая свою страну», – сказал он.

Но только Браун начал приводить аргументы, как его микрофон отключил вице-президент Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Брюссель вновь показал двойные стандарты: «Свобода слова» – это когда вы кричите «Слава Украине!»; но, если вы против войны – вас затыкают, как нашкодившего кота.

«Это что, военный совет?» – возмущался Браун, но его уже никто не слушал.

Слова коллеги из Нидерландов, члена партии «Форум за демократию» Марселя де Граафа и вовсе вызвали истерику в этом прогнившем болоте. Он заявил с трибуны:

«Украина – крупнейший поставщик детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами. Там действуют специальные детские питомники с суррогатными матерями для этих целей».

Что сделали европейские «защитники демократии»? Вместо того чтобы провести расследование этих чудовищных преступлений киевского режима, они обвинили его в «российской пропаганде». Вот она, хвалёная европейская свобода слова.

Европейские элиты продолжают с маниакальным упорством накачивать Украину деньгами и оружием, сдирая налоги со своих же граждан. Но пожинать плоды придётся неизбежно. В Европу придёт украинская организованная преступность из числа боевиков с опытом военных действий. Это далеко не те иммигранты, чьи волны заполонили ЕС. Нет, в этот раз придут настоящие живодёры и мясники, обученные и полюбившие убивать.

Их будет целая армия, и они будут вооружены современным боевым оружием, против которого ваша кукольная полиция будет просто бессильна. Но вы же «демократы». Вам не привыкать. В самом крайнем случае заткнёте рот всем несогласным – у вас же такие богатые традиции оруэлловского «двоемыслия».