«А где были наши плюшки?» – эксперт призвал не кивать на ЕС за армянский провал

Россия теряет контроль над своим подбрюшьем в Средней Азии, и здесь для великой державы неуместно пенять только на козни геостратегических противников.

Об этом заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка очень укрепляет позиции в нашем подбрюшье, там, где вообще их отродясь в таком виде не было, и сегодня она стоит там за коридором, который должен соединить Среднюю Азию через Закавказье с Турцией и дальше Европой. Не было таких проектов у американцев в регионе, сегодня они есть… Эта территория последние 30 лет не ставилась под вопрос, что это территория исключительно наших интересов. Но в настоящий момент мы видим, что убедительно-не убедительно, но 60% мандатов, неважно, каким путём, получает человек, который говорит, что мы собираемся в ЕС, а из ЕАЭС выйдем, как только нас примут. Хорошего мало», – сказал Сардарян.

Модератор возразила, что Пашинян «получил голоса, благодаря плюшкам ЕС».