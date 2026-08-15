Вырусь, убившую офицера в Севастополе, предлагают отправить на лабораторные исследования
Террористку, совершившую по заданию бандеровцев теракт – убийство в Севастополе бывшего командира подлодки «Запорожье», необходимо не только осудить, но и изучить.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наша общая вина в этом тоже есть, поскольку у нас в стране 20 лет декларировался запрет на русскую идентичность. Дождались, что вырастили поколение без этничности, без родовых и государственных взглядов. Концепция многонациональности потерпела крах, и плоды мы видим сейчас в лице этой выруси. …
Человек отказался от своего рода, государства, культуры, присягнув совершенно неизвестным. Я бы мог понять, если бы у этой девушки какие-то связи с Украиной были, но это абсолютно обычная русская девушка, которая превратилась в выродка, в вырусь и в итоге сделала свой выбор в пользу осуществления теракта», – сказал Живов.
По его мнению, этот вопрос требует серьёзного изучения.
«Брать её и ряд людей по схожему психотипу и биографии преступников, и исследовать их. Надо вытаскивать родителей, смотреть, как человек рос, чем увлекался, какое получал воспитание. Необходимо на научном уровне изучить тему выродков. Иначе мы не сможем отличать, в толпе визуально все обычные русские люди идут, а, оказывается, треть из них ненавидят Россию и готовы совершить теракт – даже непонятно, ради каких целей. …
Можно сколько угодно их упаковывать на 25 лет в «Чёрный дельфин», но мы не поймём феномена. Я был изумлён. Могу понять – совершают теракты представители религиозных сообществ из Средней Азии или какие-то зомбированные праворадикалы, могу понять людей, связанных с Украиной.
Но когда речь уже о простых русских людях, жителях Центральной России или других этнических групп, не связанных с Украиной – непонятно, что происходит. Нам надо изучить сам феномен появления этих русских выродков», – призвал волонтёр.
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