Вырусь, убившую офицера в Севастополе, предлагают отправить на лабораторные исследования

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Террористку, совершившую по заданию бандеровцев теракт – убийство в Севастополе бывшего командира подлодки «Запорожье», необходимо не только осудить, но и изучить.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша общая вина в этом тоже есть, поскольку у нас в стране 20 лет декларировался запрет на русскую идентичность. Дождались, что вырастили поколение без этничности, без родовых и государственных взглядов. Концепция многонациональности потерпела крах, и плоды мы видим сейчас в лице этой выруси. … Человек отказался от своего рода, государства, культуры, присягнув совершенно неизвестным. Я бы мог понять, если бы у этой девушки какие-то связи с Украиной были, но это абсолютно обычная русская девушка, которая превратилась в выродка, в вырусь и в итоге сделала свой выбор в пользу осуществления теракта», – сказал Живов.

По его мнению, этот вопрос требует серьёзного изучения.