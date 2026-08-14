Подразделения ВСУ превращаются в настоящие банды уголовников – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
14.08.2026 22:25
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинскому командованию уже не удаётся скрывать, что подразделения ВСУ превращаются в откровенные банды, практикующие коррупцию, телесные наказания и убийства.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому командованию уже не удаётся скрывать, что подразделения ВСУ превращаются в откровенные банды, практикующие...

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«В ВСУ существуют неуставные отношения. «Скала», 425-й, 225-й штурмовые полки – это уже из ряда вон, это уже криминализация армии, превращение воинского подразделения в такую откровенную банду с уголовными порядками, телесными наказаниями, заградотрядами.

Естественно, это получило широчайший резонанс. Но и в других частях ВСУ существуют и телесные наказания, и дерево правды, когда там привязывают к дереву скотчем и лупят палкой», – сказал Золотарев.

«Поскольку приходят люди с разным жизненным опытом и с разным прошлым, в том числе и с криминальным. И как такими управлять? Учитывая, что нормального офицерского состава… Уровня взвода и роты, это всё «пиджаки».

Это колоссальная проблема, дефицит офицерского, сержантского состава, приводит к тому, что существует проблема неуставных отношений.

А есть еще и армейская коррупция», – подытожил он.

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