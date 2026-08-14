Подразделения ВСУ превращаются в настоящие банды уголовников – укро-политолог
Украинскому командованию уже не удаётся скрывать, что подразделения ВСУ превращаются в откровенные банды, практикующие коррупцию, телесные наказания и убийства.
Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ВСУ существуют неуставные отношения. «Скала», 425-й, 225-й штурмовые полки – это уже из ряда вон, это уже криминализация армии, превращение воинского подразделения в такую откровенную банду с уголовными порядками, телесными наказаниями, заградотрядами.
Естественно, это получило широчайший резонанс. Но и в других частях ВСУ существуют и телесные наказания, и дерево правды, когда там привязывают к дереву скотчем и лупят палкой», – сказал Золотарев.
«Поскольку приходят люди с разным жизненным опытом и с разным прошлым, в том числе и с криминальным. И как такими управлять? Учитывая, что нормального офицерского состава… Уровня взвода и роты, это всё «пиджаки».
Это колоссальная проблема, дефицит офицерского, сержантского состава, приводит к тому, что существует проблема неуставных отношений.
А есть еще и армейская коррупция», – подытожил он.
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