На Украине призывают Трампа приравнять удары по Одессе к нападению на США

Соединенные Штаты не в состоянии защитить украинские порты.

Об этом в эфире «Новости live» заявил киевский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии подняли тему так называемой ресурсной сделки Украины с США, напомнив, что Дональд Трам хвастался, что может в любой момент забрать на Украине принадлежащие американцам ресурсы.

«А защитить одесские порты? Вы хотите забрать все ресурсы, вы говорите, что можете забрать любой ресурс. Вы создали этот инвестиционный фонд. А где система защиты хотя бы для портовой инфраструктуры? То есть вы даже не можете обеспечить экспорт этих ресурсов через порты. Защитите хотя бы портовую инфраструктуру», – причитал он.

«Скажите, что в соответствии с этим инвестиционным фондом, к этому соглашению, заключенному между США и Украиной, США имеют определенный коммерческий интерес в использовании определенных украинских природных или экономических ресурсов,

И, соответственно, любое ограничение экспорта этих ресурсов через одесские порты будет считаться нападением на США. И тогда мы увидим, сколько после такого заявления дронов полетит в сторону Одессы и сколько ракет.

Но почему-то США не делают такого заявления? Вот в этом проблема», – печалится Кущ.