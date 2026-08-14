Нельзя «катать» Пашиняна за счет газа России – эксперт
Россия «должна быть твердой до конца» и разорвать контракт на поставку газа в Армению.
Об этом в интервью каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бизнес-план куда-то проехаться за счет России пока, к сожалению, популярен. Мы видим это на примере Пашиняна. Изображать что-то, а потом поменяться довольно резко – и начать совсем другую игру, но при этом ссылаться на былые контракты.
Мы должны что-то сделать, чтобы этот бизнес-план исчез. Чтобы ни у кого даже мысли не было прибегать к этим… Дмитрия Анатольевича надо попросить это охарактеризовать», – сказал Алабужин.
Он напомнил, что в 2014 году ЕС, уже подписав договор об ассоциации с Украиной, еще год пытался заставить Россию впускать на свой рынок украинские товары беспошлинно.
«Это Пашиняну в Европе насоветовали: ты Путину напой какие-нибудь хорошие слова, а потом мы начнем говорить совсем по-другому. С Украиной прокатило же. Русские любят, когда им говорят про братство, про общие интересы, про историю», – комментирует Алабужин.
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