Нельзя «катать» Пашиняна за счет газа России – эксперт

Елена Острякова.  
14.08.2026 17:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 787
 
Армения, Беспредел, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Россия «должна быть твердой до конца» и разорвать контракт на поставку газа в Армению.

Об этом в интервью каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия «должна быть твердой до конца» и разорвать контракт на поставку газа в Армению....

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«Бизнес-план куда-то проехаться за счет России пока, к сожалению, популярен. Мы видим это на примере Пашиняна. Изображать что-то, а потом поменяться довольно резко – и начать совсем другую игру, но при этом ссылаться на былые контракты.

Мы должны что-то сделать, чтобы этот бизнес-план исчез. Чтобы ни у кого даже мысли не было прибегать к этим… Дмитрия Анатольевича надо попросить это охарактеризовать», – сказал Алабужин.

Он напомнил, что в 2014 году ЕС, уже подписав договор об ассоциации с Украиной, еще год пытался заставить Россию впускать на свой рынок украинские товары беспошлинно.

«Это Пашиняну в Европе насоветовали: ты Путину напой какие-нибудь хорошие слова, а потом мы начнем говорить совсем по-другому. С Украиной прокатило же. Русские любят, когда им говорят про братство, про общие интересы, про историю», – комментирует Алабужин.

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