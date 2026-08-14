Нельзя «катать» Пашиняна за счет газа России – эксперт

Россия «должна быть твердой до конца» и разорвать контракт на поставку газа в Армению.

Об этом в интервью каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бизнес-план куда-то проехаться за счет России пока, к сожалению, популярен. Мы видим это на примере Пашиняна. Изображать что-то, а потом поменяться довольно резко – и начать совсем другую игру, но при этом ссылаться на былые контракты.

Мы должны что-то сделать, чтобы этот бизнес-план исчез. Чтобы ни у кого даже мысли не было прибегать к этим… Дмитрия Анатольевича надо попросить это охарактеризовать», – сказал Алабужин.