Офицер ВМФ: Какое перемирие после ударов по Новороссийску и Севастополю?
России нужно добивать бандеровский режим, отвергнув предложение кокаиниста Зеленского о «морском перемирии».
Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.
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«Какое может быть перемирие на фоне ударов по Севастополю и Новороссийску? Мы уже проходили «зерновые сделки» – и первую, и вторую, чем это закончилось? Сейчас, когда «припекает» на фронте, они начинают «вылизывать» мирное требование.
Я думаю, что у них убытки гораздо выше. Хотя это, конечно, не успокаивает – они пытаются нанести нам урон, посмотрите, сколько домов повреждено в Новороссийске, в Севастополе, погибшие мирные. Они переходят к тактике терроризма, как это делали бандеровцы, а с террористами перемирия быть не может», – заявил Дандыкин.
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