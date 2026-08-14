Офицер ВМФ: Какое перемирие после ударов по Новороссийску и Севастополю?

Анатолий Лапин.  
14.08.2026 13:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России нужно добивать бандеровский режим, отвергнув предложение кокаиниста Зеленского о «морском перемирии».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

России нужно добивать бандеровский режим, отвергнув предложение кокаиниста Зеленского о «морском перемирии». Об этом...

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«Какое может быть перемирие на фоне ударов по Севастополю и Новороссийску? Мы уже проходили «зерновые сделки» – и первую, и вторую, чем это закончилось? Сейчас, когда «припекает» на фронте, они начинают «вылизывать» мирное требование.

Я думаю, что у них убытки гораздо выше. Хотя это, конечно, не успокаивает – они пытаются нанести нам урон, посмотрите, сколько домов повреждено в Новороссийске, в Севастополе, погибшие мирные. Они переходят к тактике терроризма, как это делали бандеровцы, а с террористами перемирия быть не может», – заявил Дандыкин.

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