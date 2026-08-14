Никаких «перемирий» – киевский режим задыхается, нужно добивать! – генерал СВР

Анатолий Лапин.  
14.08.2026 14:08
  (Мск) , Москва
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Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не должна соглашаться ни на какие перемирия с Украиной, в том числе на предложенное накануне прекращение ударов на море.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

Россия не должна соглашаться ни на какие перемирия с Украиной, в том числе на...

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«Морское перемирие, за которое выступает Киев, говорит только о том, что наши удары несут очень серьёзные для них последствия, ущерб большущий, и перспектива продолжения ударов их страшно пугает. Они понимают, что практически будет блокирован выход к морю.

И то, что с этой инициативой выступает Киев, обращается к нам через посредников — это первый фактор, говорящий о том, что удары наши очень результативны.

Что касается их ударов, конечно, они болезненные и  наносят нам тоже определённый ущерб, но надо иметь в виду разницу между Россией, – огромной и высокоразвитой страной, – и Украиной, которая не малая, но, всё-таки, недостаточно крупная держава, чтобы соперничать с Россией.

Поэтому мы можем не то, что терпеть, мы можем нейтрализовывать постепенно эти удары, продолжая наши.

А если мы пойдём на эти уступки, значит – это ещё один шаг к тому, чтобы затянуть СВО на неопределённое время.

Все мы должны помнить, что любые переговоры приносили результат только для Украины – передышка, возможность накачаться вооружением и так далее. Поэтому нам, конечно, сейчас абсолютно нецелесообразно соглашаться на какие-то перемирия.

Если мы это сейчас сделаем, то откроем дополнительный краник с кислородом для режима, который, в общем-то, находится в очень тяжёлом положении», – заявил Решетников.

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