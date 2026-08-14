«На политиков никакой надежды – нужно отдать военным право начинать войну с РФ» – Волкер

Западные политики будут заниматься болтовней в случае, если Россия начнет даже ограниченную операцию против НАТО – в Альянсе тут же начнут звучать голоса о том, что некоторые страны не хотят втягиваться в конфликт. Поэтому право на начало боевых действий со стороны блока нужно отдать военным командирам.

Об этом в эфире видеоблога Independence Avenue Media заявил бывший спецпредставитель США по Украине, экс-постпред США в НАТО Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принять в НАТО чёткое политическое решение о том, что мы делегируем военным командирам полномочия немедленно реагировать на военное вторжение. Риск, с которым сталкивается НАТО, заключается в том, что Россия может вторгнуться в страну НАТО в очень ограниченном масштабе – и для ответа на это потребуется политическое решение на уровне НАТО, а может быть, даже на уровне глав государств. Это открывает возможность для политических лидеров заявить: «Знаете, мы не хотим ввязываться в полномасштабную войну с Россией. Нам лучше быть осторожными, давайте поговорим». Лучше делегировать полномочия военным командирам на местах, чтобы они могли немедленно реагировать. Русские будут это знать, и это удержит их от подобных действий…», – рассуждал американец.

«В том-то и проблема, что дело не только в президенте Трампе, я бы не стал выделять его. Я думаю, что многие союзники не захотят уступать политический контроль в будущем сценарии, который они не могут себе представить, предсказать который они не хотят. И я думаю, что в этом и заключается проблема. Но пока мы придерживаемся идеи о том, что это должно быть политическим решением, это играет на руку России, потому что на это нужно время, и это вносит неопределённость. И Россия может попытаться этим воспользоваться», – вещал Волкер.

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