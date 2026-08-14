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В ВСУ признают, что украинским городам надо готовиться к худшему, но мечтают о взятии Москвы.

Об этом в эфире «Радио Хартия» заявил командир 9-й бригады беспилотных систем ВСУ Рустам Нагрудин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, к чему готовиться подконтрольным Украине прифронтовым городам.

«К самому худшему, что враг начнет доставать. То есть прифронтовым городам надо, мы это уже видим, затягивать дороги сетками, устанавливать РЭБы, ставить мобильные огневые группы, бла-бла-бла, дальше по списку», – сказал Нагрудин.

У него поинтересовались, насколько вероятен сценарий украинского парада на Красной площади.

«А почему нет? Я, по крайней мере, хочу», – сказал ВСУшник.

Сначала он начал кокетничать, мол, не хочу говорить о подробностях такого парада, это некорректно, но затем все же поделился своими влажными мечтами.

«Ой, очень хочется чем-то бронированном проехать на Красной площади, потом сесть где-то покурить, сплюнуть», – говорит он.

Ведущий заметил, что его собеседник управляет дронами, а не бронетехникой.

«Да какая разница. Это же фантазия», – заявил Нагрудин.

После этого ведущий обратился к зрителям, уточнив, что они «смотрели сценарий парада на Красной площади».