Белорусский калий в нагрузку: Лукашенко откроет коридор для украинского зерна в прибалтийские порты – беглый змагар

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Латвийские и латышские порты вернутся к перевалке белорусских калийных солей, когда через них пойдет украинское зерно, экспорт которого стал невозможен через черноморские порты.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью разыскиваемому в РФ за призывы убивать российских журналистов киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, есть интерес Украины в таком транзите, с другой, есть интерес сверхтоксичного Лукашенко разблокировать такой транзит. Потому что это деньги ему и уменьшение зависимости от России. И еще одна очень важная вещь. В этом есть интерес США, которые интересуются закупкой белорусских калийных удобрений. А сырье можно покупать, когда ты можешь его вывезти», – сказал Тышкевич.

Он напомнил, что США сняли санкции с белорусского калия еще весной, и Госдеп направлял письма в Литву и Латвию с настойчивой просьбой разрешить его вывоз.