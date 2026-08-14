Укро-грантоед: Вслед за Чёрным морем надо перенести террор в Средиземное и на Балтику
Украина должна терроризировать российские суда не только в Черном море, но также в Средиземном и на Балтике.
Об этом в издании «Зеркало недели» пишет украинский политолог-грантоед Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Войну на море против агрессора надо активизировать в Средиземноморье, распространить на Балтику. Если наши европейские партнеры не в состоянии ввести экономическую изоляцию страны-агрессора…, то нам не остается другого выбора, как уничтожать врага везде, где мы можем его достать. А Балтика является основным нефтеэкспортным хабом России», – угрожает укро-эксперт.
По его словам, ВСУ «должны продолжать нон-стоп выжигать российское побережье Черного и Азовского морей, с целью вызвать дисфункцию его портовой и энергетической инфраструктуры».
Интересно, что Гончар предлагает не обращать внимания на призывы Турции прекратить боевые действия на море, объясняя это меркантильными интересами Анкары, а не заботой о скором наступлении мира.
«Турция удерживает первое место в мире по экспорту пшеничной муки с 2014 года. Ее доля в мировой торговле этой продукцией составляет почти 30%. Анкара построила модель, при которой импортирует большие объемы продовольственной пшеницы (исторически значительная часть поступала из России и Украины через Черное море), перерабатывает ее на современных высокопроизводительных мельницах и экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью — муку, макаронные изделия и другие продукты переработки», – пишет Гончар.
Он указывает, что поставки муки в Африку турки использовали для усиления политического влияния там.
«Турция «миротворческим мотивом», «опеканием свободы судоходства», «заботой о безопасности моряков», что, бесспорно, необходимо, прикрывает немало другого… Главное — выжать из сторон конфликта очередные скидки на зерно, а из России — на нефть. Не менее важный месседж Анкара посылает Центральной Азии, прежде всего Казахстану. Если хотите беспрепятственно экспортировать свою нефть, минеральные ресурсы, зерно, то нужно использовать инфраструктуру в обход России и Черного моря, через Каспий, а далее Южный Кавказ и Турцию», – разоблачает укро-грантоед.
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