Укро-грантоед: Вслед за Чёрным морем надо перенести террор в Средиземное и на Балтику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна терроризировать российские суда не только в Черном море, но также в Средиземном и на Балтике.

Об этом в издании «Зеркало недели» пишет украинский политолог-грантоед Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Войну на море против агрессора надо активизировать в Средиземноморье, распространить на Балтику. Если наши европейские партнеры не в состоянии ввести экономическую изоляцию страны-агрессора…, то нам не остается другого выбора, как уничтожать врага везде, где мы можем его достать. А Балтика является основным нефтеэкспортным хабом России», – угрожает укро-эксперт.

По его словам, ВСУ «должны продолжать нон-стоп выжигать российское побережье Черного и Азовского морей, с целью вызвать дисфункцию его портовой и энергетической инфраструктуры».

Интересно, что Гончар предлагает не обращать внимания на призывы Турции прекратить боевые действия на море, объясняя это меркантильными интересами Анкары, а не заботой о скором наступлении мира.

«Турция удерживает первое место в мире по экспорту пшеничной муки с 2014 года. Ее доля в мировой торговле этой продукцией составляет почти 30%. Анкара построила модель, при которой импортирует большие объемы продовольственной пшеницы (исторически значительная часть поступала из России и Украины через Черное море), перерабатывает ее на современных высокопроизводительных мельницах и экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью — муку, макаронные изделия и другие продукты переработки», – пишет Гончар.

Он указывает, что поставки муки в Африку турки использовали для усиления политического влияния там.