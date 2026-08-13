В российской армии технологические революции происходят каждые полтора месяца

Елена Острякова.  
13.08.2026 23:50
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Разработанные в России беспилотники уничтожили вражеской техники более чем на 50 млрд рублей за последние два года.

Об этом генеральный директор  АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Дмитрий Рубинштейн заявил на круглом столе в «Народном фронте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разработанные в России беспилотники уничтожили вражеской техники более чем на 50 млрд рублей за...

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«У нас технологическая революция происходит в среднем раз в полтора месяца. Что-то придумали – через полтора месяца это совершенно другое изделие.

Тележки, БЭКи, беспилотники сейчас принципиально отличаются от того, с чем мы пришли в эту войну. Это просто другие изделия. Другая микроэлектроника, другая начинка. Очень высокотехнологичные решения применяются», – сказал Рубинштейн.

«Центр беспилотных систем и технологий» за три года объединил более 600 компаний, из них около 200 беспилотных. Они серийно выпускают 1,5 тысячи изделий для ЛБС – и «на острие научной мысли борются с противником».

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English version :: Читать на английском В российской армии технологические революции происходят каждые полтора месяца

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