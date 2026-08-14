За вывод денег из страны в разгар войны надо сразу ставить к стенке – Сатановский

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Ни один из чиновников, допустивших вывод миллиардов бюджетных средств в недружественные страны, не понёс наказания.

Об этом в эфире видеоблога «Метаметрика» заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выводимые деньги за рубеж и превращаемые то ли в актив Америки, Британии… Кто там воспользовался нашими трёмястами миллиардами долларов, которые утонули, спасибо Центробанку и Минфину, на Западе? Ну или теми, которые нам не отдадут в других местах. Там больше сотни [миллиардов] сидело в Эмиратах. Что сейчас, Эмираты досрочно расторгнут договора и вернут вложенные в их проекты деньги, что ли? У них сейчас тонет их собственный рынок после ударов Ирана», – сказал Сатановский.