За вывод денег из страны в разгар войны надо сразу ставить к стенке – Сатановский
Ни один из чиновников, допустивших вывод миллиардов бюджетных средств в недружественные страны, не понёс наказания.
Об этом в эфире видеоблога «Метаметрика» заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Выводимые деньги за рубеж и превращаемые то ли в актив Америки, Британии… Кто там воспользовался нашими трёмястами миллиардами долларов, которые утонули, спасибо Центробанку и Минфину, на Западе? Ну или теми, которые нам не отдадут в других местах.
Там больше сотни [миллиардов] сидело в Эмиратах. Что сейчас, Эмираты досрочно расторгнут договора и вернут вложенные в их проекты деньги, что ли? У них сейчас тонет их собственный рынок после ударов Ирана», – сказал Сатановский.
«Так что за вывод денег из страны, тем более в разгар войны, к стенке надо ставить сразу. Брошка на тебе или не брошка, но брошку можно и снять, чтобы не портить хорошую вещь.
У нас что-нибудь по этому поводу предпринято? Нет! А тогда можно узнать, а кому подчиняются люди, которые контролируют все в России: деньги, активы, сырье?
И это видят все, кто рядом, соседи. В Закавказье, в Средней Азии, в Казахстане, и во всех остальных местах. Мы же сами теряем империю», – добавил выступающий.
English version :: Читать на английском За вывод денег из страны в разгар войны надо сразу ставить к стенке – Сатановский