Удары по судам, идущим в порты Большой Одессы с грузами ВСУ, еще не являются полноценной блокадой.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

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«Тот курс, который был нами взят месяца полтора назад, должен четко и однозначно выдерживаться и наращиваться . Утверждают, что мы якобы ввели морскую блокаду, но, на самом деле, это не совсем та к, ибо и морская блокада, и операция по отрыву Украины от моря, – более масштабная, проводится не на тактическом, как сейчас, а, как минимум, на оперативном уровне – с использованием разных родов Вооруженных сил. Это должна бать воздушно-космическая, морская и наземная операция. Сейчас идет лишь ликвидация системы мореплавания, и в данном случае мы не объявляли блокаду», – сказал Горбачев.

Он считает нецелесообразным соглашаться на «морское перемирие».

«Всякого рода уловки мы знаем прекрасно – на протяжении 35 лет «незалежности» Украины она не раз дезавуировала соглашения и девальвировала их, пыталась обмануть нас, что не однократно подтверждалось в ходе СВО.

Нам нужно не останавливаться на полпути, решать ту задачу, которая была определена. Слова Верховного главнокомандующего, сказанные им на Дальнем Востоке, свидетельствуют, что Россия не будет идти на поводу сил, которые хотят в очередной раз ввести нас в заблуждение, усилить свои позиции. То, что происходит, – это начало большой системной работы, которая будет идти вперед и вверх», – заявил Горбачев.