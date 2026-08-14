Бандеровцы прощупывают почву для встречи с Лукашенко – понадобился в условиях блокады Одессы

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Россия точно не пойдёт на «морское перемирие» до завершения выборов в Госдуму. Многое зависит от того, сможет ли русская экономика выдержать украинский террор портов в Азовском и Черном морях. Это «главный вопрос спецслужб всего мира».

Об этом на страницах УНИАН рассуждает украинский политолог Вадим Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зерновой кризис может быть частично решён за счёт частичного перенаправления зерна и масла на Балтику, Каспий и по сухопутному коридору в Китай… Сейчас главное – согласится ли государство на определенные компенсации для аграриев… Но при любых обстоятельствах это не может не ухудшить экономику РФ. Насколько? Пока немного рано говорить, но это главный вопрос, ответ на который ищут все спецслужбы мира», – пишет укро-эксперт.

Он признаёт, что в сложной ситуации оказался и Киев, который пытается найти маршруты вывоза зерна в условиях блокады Одессы.

«Если не удастся, в январе-марте мы начнём существенно ощущать проблемы, независимо от обстрелов энергетических объектов. Пока, без открытия Черного моря, всё выглядит довольно мрачно. Время, которое у нас было с 2022 года, чтобы построить сухие порты и евроколеи с юга Украины в ЕС, было бездарно упущено», – сокрушается Денисенко.

Он упоминает «несколько экзотический вариант: транзит по широкой колее через Беларусь к портам Балтии», однако считает такой сценарий малореализуемым.

Накануне посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор заявил о возможности встречи Зеленского и Лукашенко при определенных обстоятельствах.