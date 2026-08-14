Беглый член Зе-банды: «Зеленский никуда не уйдёт – Запад не позволит отключить «украинскую прачечную»
Диктатор Владимир Зеленский не намерен бежать из страны, а планирует еще больше узурпировать власть.
Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил депутат ВР от партии «Слуга народа», в прошлом военнослужащий израильской армии Сергей Куницкий, выехавший с Украины в 2024-м в командировку, но в итоге так и не вернувшийся домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Депутат считает, что Зеленский зашел слишком далеко в отношениях с западными партнерами и не может уже ничего решать самостоятельно.
Он напомнил, что практически все окружение Зеленского получило подозрения в коррупции.
«И мы все понимаем, кто такой Вова на этих пленках, о которых так много говорят. И мы понимаем, что просто нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы делать то, что говорят партнеры и продолжать эту войну, даже если он хочет ее остановить. Он наверняка хочет мира где-то там в глубине своей души. Я не знаю, но мне кажется, что он просто не может остановить», – считает Куницкий.
Он не верит, что Зеленский планирует покинуть страну и переехать жить за границу.
«Единственный шанс, который, по моему мнению, у него есть, – это сделать из Украины какое-нибудь королевство, в котором он останется на долгие годы, и при этом как царь», – уверен депутат.
По его словам, у режима на сегодня нет никакой мотивации для того, чтобы заканчивать войну.
«Потому что они получают много средств, которые они также передают иностранным партнерам. Украина в последнее время просто стала какой-то прачечной, которая отмывает средства не только для себя, но еще и для иностранных партнеров. Поэтому я не считаю, что он уйдет. Я считаю, что он будет пытаться остаться как можно больше у власти», – убежден Куницкий.
English version :: Читать на английском Беглый член Зе-банды: «Зеленский никуда не уйдёт – Запад не позволит отключить «украинскую прачечную»