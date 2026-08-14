Экс-спикер генштаба ВСУ: «Путин задействовал против Трампа свое секретное оружие»
В США полно необходимых для Украины ракет для ПВО, но Дональд Трамп делает вид, что с ними проблема, чтобы сделать киевский режим более покладистым.
Об этом в беседе с журналисткой Анной Валевской заявил экс-спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нет в Соединенных Штатах дефицита противобаллистических ракет РАС-3. Информация от осинтеров западных свидетельствует о том, что склады американские переполнены ракетами РАС-3. В частности, об этом говорят американские офицеры в отставке, которые болеют за то, чтобы помогать Украине. Это исключительно решение президента Трампа делать вид, что есть дефицит с ракетами. Кстати, Трамп сам опроверг на днях, что есть якобы дефицит», – утверждает Ковалев.
По его словам, Владимир Путин «включает свое секретное оружие» под названием «дух Анкориджа» и якобы предлагает Трампу повлиять на украинцев, чтобы они отказались от ударов вглубь России, а взамен Москва не будет наносить удары по украинским городам, чтобы к осени выйти на переговоры.
«Я уверен, что во время последнего визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон за закрытой дверью Трамп, очевидно, озвучивал подобный сценарий Зеленскому. И понятно, что нам отказаться сейчас от дипстрайков – это фактически обречь себя на гибель. Потому что фактически Украине удалось выиграть сейчас стратегическую инициативу в России только благодаря программе дипстрайков и мидлстрайков.
Отказаться сейчас от них – фактически позволить российским оккупантам восстановить свой наступательный потенциал, перехватить стратегическую инициативу. И потому для России, в принципе, может быть договоренность не бить по украинским тыловым городам, но это лишит нас возможностей конкретно на линии фронта и создаст на линии фронта огромные проблемы», – рассуждал Ковалев.
English version :: Читать на английском Экс-спикер генштаба ВСУ: «Путин задействовал против Трампа свое секретное оружие»