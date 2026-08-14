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В Киеве понимают, что срежессированный «картонный майдан» может в любой момент перерасти в настоящий, если к нему добавятся разные группы недовольных.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что игра [картонный майдан] будет продолжаться, и Фёдорова продолжат играть. Это отличный индикатор того, что Зеленский утомил уже внутренний киевский истеблишмент. И они думают о том, каким образом его снять. И готовят те или иные фигуры, которые всегда можно предложить западным боссам», – сказал Гольдарб.